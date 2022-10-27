НОВИНИЦе дозволяє енергетикам ефективніше працювати над ремонтом об’єктів критичної інфраструктуриПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українці свідомо знизили споживання електроенергії на 5-10%
Фото з вільного доступу
Про це заявив голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, повідомляє сайт Верховної Ради України.
"Ми бачимо, що більшість українців прислухались до прохання енергетиків зменшити споживання електроенергії. Якщо говорити про масштаб усієї країни – економія становить 5-10%, це тисячі мегават, показник суттєвий", – зазначив народний депутат.
Голова комітету додав, що за відсутності ворожих ракетних обстрілів енергетики зможуть мінімізувати віялові відключення.
"Зараз робота йде над тим, щоб відключення тривали не 4-5 годин, а 1,5-2. Ремонтні роботи зараз тривають, щоб у майбутньому ми взагалі відійшли від обмеження споживання і в режимі добровільної економії могли надалі споживати електроенергію", – резюмував він.
Нагадаємо, з 10 жовтня росія завдає масованих ударів ракетами та дронами-камікадзе по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілів пошкоджено понад 45 об'єктів енергетики. Укренерго запровадило обмеження електропостачання у Центрі та на Півночі України.
Раніше повідомлялося, що російські війська сьогодні, 27 жовтня, знову вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу пошкоджена магістральна мережа у центральних областях.
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