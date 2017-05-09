CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ 2017 році в Україну станом на 20 серпня українці ввезли 164 707 авто з іноземною реєстрацією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українці у 2017 році ввезли понад 160 тисяч авто з іноземною реєстрацією - ДФС
Протягом 2016 року українці ввезли 148 126 транспортних засобів з іноземною реєстрацією
Фото: EPA/UPG
При цьому у ДФС зазначають, що протягом 2016 року українці ввезли 148 126 транспортних засобів з іноземною реєстрацією в режимі "тимчасового ввезення" і транзиту.
За даними Фіскальної служби, у 2015 році ввезли 97 566 таких авто, а в у 2014 році – понад 78 тисяч, - йдеться у відповіді Державної фіскальної служби на запит Радіо Свобода.
Нагадаємо, комітет ВР прийняв рішення щодо законопроекту, яким хоче зобов'язати власників автівок з єврономерами сплачувати за розмитнення 2 євро на день.
Раніше, Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 09 2017 19:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа