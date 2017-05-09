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Українці у 2017 році ввезли понад 160 тисяч авто з іноземною реєстрацією - ДФС

Протягом 2016 року українці ввезли 148 126 транспортних засобів з іноземною реєстрацією
У 2017 році в Україну станом на 20 серпня українці ввезли 164 707 авто з іноземною реєстрацією.
Українці у 2017 році ввезли понад 160 тисяч авто з іноземною реєстрацією - ДФС Фото: EPA/UPG

При цьому у ДФС зазначають, що протягом 2016 року українці ввезли 148 126 транспортних засобів з іноземною реєстрацією в режимі "тимчасового ввезення" і транзиту.

За даними Фіскальної служби, у 2015 році ввезли 97 566 таких авто, а в у 2014 році – понад 78 тисяч, - йдеться у відповіді Державної фіскальної служби на запит Радіо Свобода

Нагадаємо, комітет ВР прийняв рішення щодо законопроекту, яким хоче зобов'язати власників автівок з єврономерами сплачувати за розмитнення 2 євро на день.

Раніше, Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.

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05 09 2017 19:57
ТЕГИ: авто, водії
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