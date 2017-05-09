Українці у 2017 році ввезли понад 160 тисяч авто з іноземною реєстрацією - ДФС

Протягом 2016 року українці ввезли 148 126 транспортних засобів з іноземною реєстрацією

У 2017 році в Україну станом на 20 серпня українці ввезли 164 707 авто з іноземною реєстрацією.

При цьому у ДФС зазначають, що протягом 2016 року українці ввезли 148 126 транспортних засобів з іноземною реєстрацією в режимі "тимчасового ввезення" і транзиту.

За даними Фіскальної служби, у 2015 році ввезли 97 566 таких авто, а в у 2014 році – понад 78 тисяч, - йдеться у відповіді Державної фіскальної служби на запит Радіо Свобода.

Нагадаємо, комітет ВР прийняв рішення щодо законопроекту, яким хоче зобов'язати власників автівок з єврономерами сплачувати за розмитнення 2 євро на день.

Раніше, Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.