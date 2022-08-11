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Українці у Литві не складатимуть іспит при заміні водійських прав

Потрібно лише підписати відповідну двосторонню угоду.
Українці у Литві не складатимуть іспит при заміні водійських прав Фото: delfi.lt
Громадянам України більше не потрібно буде складати теоретичний і практичний іспити з водіння при заміні водійських прав категорії В.
 
Про це повідомляє Delfi з посиланням на МВС Литви.
 
"Ми всіма силами підтримуємо Україну і допомагаємо українцям, які приїхали сюди, тому прагнемо якнайшвидше підписати нову двосторонню угоду, яка дозволить громадянам України в Литві без іспитів міняти водійські права. Те саме стосується і громадян Литви в Україні", – заявила заступниця міністра внутрішніх справ Сигіта Щаєвене.
 
За даними МВС Литви, остаточний проєкт угоди перебуває на узгодженні в українських відомствах і його підписання очікується найближчим часом.
 
 
 
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08 11 2022 20:28
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