НОВИНИПотрібно лише підписати відповідну двосторонню угоду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українці у Литві не складатимуть іспит при заміні водійських прав
Фото: delfi.lt
Громадянам України більше не потрібно буде складати теоретичний і практичний іспити з водіння при заміні водійських прав категорії В.
Про це повідомляє Delfi з посиланням на МВС Литви.
"Ми всіма силами підтримуємо Україну і допомагаємо українцям, які приїхали сюди, тому прагнемо якнайшвидше підписати нову двосторонню угоду, яка дозволить громадянам України в Литві без іспитів міняти водійські права. Те саме стосується і громадян Литви в Україні", – заявила заступниця міністра внутрішніх справ Сигіта Щаєвене.
За даними МВС Литви, остаточний проєкт угоди перебуває на узгодженні в українських відомствах і його підписання очікується найближчим часом.
Раніше повідомлялося, що Литва схвалила перші проєкти відбудови Київщини.
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08 11 2022 20:28 МЕДІА
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