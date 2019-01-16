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Українці в грудні купили в банків валюти на $110,1 млн більше, ніж продали

Порівняно з груднем 2017-го купівля зросла на 27,9%
Грудень став третім після серпня і листопада місяцем 2018 року, коли українці більше купували готівкову валюту, ніж продавали.
Українці в грудні купили в банків валюти на $110,1 млн більше, ніж продали Фото: facebook.com/permalink

За даними НБУ, обсяг купівлі американської валюти склав $941,8 млн, що нижче від листопадового показника в $1,009 млрд, однак через менший обсяг продажу чиста купівля валюти в грудні виявилася більшою - відповідно $110,1 млн проти $90,5 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Порівняно з грудня 2017-го купівля зросла на 27,9%, тоді як продаж - на 3,7%.

НБУ уточнює, що безпосередньо американських доларів українці минулого місяця купили $744,1 млн, продали - $613,3 млн.

У той самий час безготівкової валюти клієнти банків у грудні, як і в листопаді, більше продали, ніж купили. Відповідне сальдо за останній місяць року склало $527,4 млн проти $340,4 млн місяць тому.

Усього за минулий рік продажі готівкової валюти населенням перевищили її придбання на $1,48 млрд, у тому числі безпосередньо доларів - на $1,02 млрд, тоді як за 2017 - на $2,14 млрд, у тому числі безпосередньо доларів - на $1,41 млрд.

Нагадаємо,  українці зможуть купити і продати іноземну валюту не тільки в банках чи обмінних пунктах небанківських фінансових установ, а й у поштових відділеннях.

Додамо, в Україні з 1 січня 2019 року набули чинності нові правила валютно-обмінних операцій, згідно із якими можна продавати та купувати валюту в банкоматах і терміналах.

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16 01 2019 09:28
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