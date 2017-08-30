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Українці в липні скоротили борги за комуналку на 7,5%

Загалом в липні українці сплатили за компослуги 4,2 мільярда гривень, що становить 124,1% нарахованих за цей період сум
Заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання в липні 2017 року знизилася на 7,5% в порівнянні з показником на кінець червня і склала 8 мільярдів гривень
Українці в липні скоротили борги за комуналку на 7,5% Фото: rian.com.ua

Про це повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, заборгованість за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій за звітний період зросла на 3,3% порівняно з минулим місяцем і становила 3,1 мільярда гривень, заборгованість за вивезення побутових відходів не змінилася і склала 400 мільйонів гривень.

Заборгованість за централізоване водопостачання та водовідведення залишилася на колишньому рівні і становила 2,1 мільярда гривень.

За даними Держстату, в липні українці сплатили за електроенергію 2,6 мільярда гривень (96,5% від нарахованих за цей період сум). При цьому заборгованість за електроенергію станом на кінець червня становила 3,5 мільярда гривень, що на 8,5% менше, ніж у червні поточного року.

Заборгованість за газопостачання знизилася на 3,6% порівняно з минулим місяцем і становила 10,9 мільярда гривень.

Загалом в липні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 4,2 мільярда гривень, що становить 124,1% нарахованих за цей період сум (за рахунок погашення боргів за попередній період). Найвищий рівень оплати спостерігався в Харківській, Київській та Чернігівській областях (161,9%, 157,4% і 151,8% відповідно), а найнижчий – у Тернопільській, Чернівецькій та Кіровоградській областях (84,5%, 85,5% і 93% відповідно).

Також повідомляється, що за січень-червень 2017 року з населенням було укладено 40,6 тисячі договорів про реструктуризацію заборгованості на загальну суму 190,6 мільйонів гривень. Середні нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт-год), на одного власника особового рахунку у липні 2017 року становив 523,3 гривні.

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон №2119-VIII про обов'язкові лічильники на будинки і парадні.

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30 08 2017 21:33
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