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Українці в ніч на четверте січня зможуть спостерігати за метеоритним дощем

За годину може пролітати від 45 до 200 метеорів
В ніч з третього на четверте січня над Землею на високій швидкості пройде щорічний метеоритний потік Квадрантиди.
Українці в ніч на четверте січня зможуть спостерігати за метеоритним дощем Фото: Reuters

Метеоритний потік щороку спостерігається в період з 28 грудня по 7 січня, на 3-4 січня доводиться яскраво виражений пік потоку. В цей період за годину може пролітати від 45 до 200 метеорів.

За повідомленнями астрономів, умови для спостереження метеоритного дощу будуть сприятливими, інформує "РИА Новости".

Варто відзначити, що вперше потік Квадрантиди був описаний 2 січня 1825 року. Ця назва походить від радіанта потоку (уявного місця на небосхилі, звідки летять метеори) – у сузір'ї Настінного Квадранта (Quadrans Muralis).

Нагадаємо, що унікальне явище - мить зіткнення метеорита з поверхнею Місяця - записали телескопи іспанської обсерваторії у Севільї, яка спостерігає за Місяцем у межах проекту MIDAS.

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03 01 2017 11:16
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