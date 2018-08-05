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Українці в Польщі за 2017 рік переказали додому понад 2,7 млрд євро

Це 90,5% всіх переказаних за кордон коштів
Іноземці, що працюють у Польщі, за минулий рік переказали за кордон 13 млрд злотих (понад 3 млрд євро), найбільше коштів переказали українці.
Українці в Польщі за 2017 рік переказали додому понад 2,7 млрд євро Фото: EPA / UPG

У 4 кварталі 2017 року іноземці, що працюють у Польщі, переказали додому 3,4 млрд злотих (800 млн євро), що майже на мільярд більше, ніж за аналогічний період 2016 року. За весь 207 рік іноземці переказали за кордон 13 млрд злотих, що майже на 50% перевищило перекази 2016 року, повідомляє TVN24Bis з посиланням на статистику Нацбанку Польщі.

У географічній структурі домінували перекази в Україну. В останньому кварталі минулого року вони становили 3,1 млрд злотих або 90,5% всіх переказаних за кордон коштів.

Всього у 2017 році українські заробітчани у Польщі переказали додому 11,7 млрд злотих (понад 2,7 млрд євро). У 2016 році було переказано 7,8 млрд злотих (1,8 млрд євро).

При цьому йдеться як про офіційні перекази (безготівкові), так і неофіційні, коли людина сама везе кошти. Відтак можна припустити, що суми переказів насправді можуть відрізнятися від оприлюднених Нацбанком Польщі.

Нагадаємо, що впродовж 2017 року резиденти і нерезиденти переказали в Україну коштів на суму 2 мільярди 378 мільйонів доларів.

 

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08 05 2018 15:34
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