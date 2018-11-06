БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ травні чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням через банківську систему становив 350,6 мільйона доларів (рекордний показник з травня 2017 року).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українці в травні продали рекордний обсяг валюти
З початку року показник чистого продажу готівкової валюти населенням через банки становив 966 млн доларів
Фото: tsn.ua
За минулий місяць банки купили у населення готівкової валюти на 1,074 млрд доларів (рекордний показник мінімум з 2015 року), а продали їм валюти на 723,3 млн доларів (рекордний показник з грудня 2017 року), - повідомляє Finclub.
З початку року показник чистого продажу готівкової валюти населенням через банки становив 966 млн доларів (в тому числі доларів - 771,1 млн доларів (решта - інші валюти).
Станом на 1 червня 2018 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, склали 18,1 млрд доларів. Таким чином, за травень вони скоротилися на 1,6%.
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