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Українці в травні продали рекордний обсяг валюти

З початку року показник чистого продажу готівкової валюти населенням через банки становив 966 млн доларів
У травні чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням через банківську систему становив 350,6 мільйона доларів (рекордний показник з травня 2017 року).
Українці в травні продали рекордний обсяг валюти Фото: tsn.ua

За минулий місяць банки купили у населення готівкової валюти на 1,074 млрд доларів (рекордний показник мінімум з 2015 року), а продали їм валюти на 723,3 млн доларів (рекордний показник з грудня 2017 року), - повідомляє Finclub.

З початку року показник чистого продажу готівкової валюти населенням через банки становив 966 млн доларів (в тому числі доларів - 771,1 млн доларів (решта - інші валюти).

Станом на 1 червня 2018 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, склали 18,1 млрд доларів. Таким чином, за травень вони скоротилися на 1,6%.

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11 06 2018 13:54
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