Українці відчують плоди реформ через 1-3 роки, - Порошенко

Президент Петро Порошенко переконаний, що українці відчують плоди реформ і підвищення рівня життя максимум через три роки.

"Найгірше вже позаду. Криза, спричинена війною, економічною агресією та блокадою з боку Росії відступає. Уже зовсім недалека перспектива – року, двох, від сили трьох, – коли нарешті плоди реформ стануть відчутними для абсолютної більшості суспільства", - сказав Порошенко під час святкування Дня соборності та 100-річчя Акту злуки у Києві, пише УП.

Він відзначив, що криза відступає "завдяки спільним зусиллям влади, суспільства, бізнесу".

"Рівень зростання ВВП за підсумками 2018 року складе 3,4%. Це не так багато, але це максимальний показник за 7 років. Інфляція знизилася до 9,8%. Вона ще досить висока, але це найнижчий показник за 5 років. Золотовалютні резерви зросли майже до $21 мільярда. Це є п'ятирічний максимум", - сказав Порошенко.

Він запевнив, що незабаром в Україну прийдуть потужні інвестиції, які прискорять розвиток економіки.

"Перехід до європейської якості життя українців – це є головний зміст нашої державної політики, яка спирається на єдність нашого народу", - підсумував президент.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко пообіцяв в майбутньому відбудувати зруйнований Донецький аеропорт.