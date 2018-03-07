Українці відтепер зможуть перебувати в Сербії без віз до 90 днів

Президент України Петро Порошенко повідомив про розширення угоди про безвізовий режим із Сербією.

Завдяки цьому розширенню громадяни України зможуть перебувати в цій країні до 90 діб без оформлення візи.

"Ми розширили угоду про безвізовий режим з Сербією. Тепер українці зможуть перебувати у цій країні без віз 90 днів. Відповідну угоду підписали сьогодні у Белграді", – написав Порошенко у Facebook.

Додамо, що Президент України 3 липня перебуває в Сербії з офіційним візитом.