CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко повідомив про розширення угоди про безвізовий режим із Сербією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українці відтепер зможуть перебувати в Сербії без віз до 90 днів
Відповідну угоду підписали сьогодні у Белграді
Фото: AFP
Завдяки цьому розширенню громадяни України зможуть перебувати в цій країні до 90 діб без оформлення візи.
"Ми розширили угоду про безвізовий режим з Сербією. Тепер українці зможуть перебувати у цій країні без віз 90 днів. Відповідну угоду підписали сьогодні у Белграді", – написав Порошенко у Facebook.
Додамо, що Президент України 3 липня перебуває в Сербії з офіційним візитом.
Нагадаємо, що за рік з початку введення безвізового режиму до країн Європейського Союзу поїхали майже 20,3 мільйона громадян, з яких майже 4,8 мільйона осіб за біометричними паспортами та понад 555 тисяч громадян України скористалися всіма перевагами безвізу.
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03 07 2018 14:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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