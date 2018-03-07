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Українці відтепер зможуть перебувати в Сербії без віз до 90 днів

Відповідну угоду підписали сьогодні у Белграді
Президент України Петро Порошенко повідомив про розширення угоди про безвізовий режим із Сербією.
Українці відтепер зможуть перебувати в Сербії без віз до 90 днів Фото: AFP

Завдяки цьому розширенню громадяни України зможуть перебувати в цій країні до 90 діб без оформлення візи.

"Ми розширили угоду про безвізовий режим з Сербією. Тепер українці зможуть перебувати у цій країні без віз 90 днів. Відповідну угоду підписали сьогодні у Белграді", – написав Порошенко у Facebook.

Додамо, що Президент України 3 липня перебуває в Сербії з офіційним візитом.

Нагадаємо, що за рік з початку введення безвізового режиму до країн Європейського Союзу поїхали майже 20,3 мільйона громадян, з яких майже 4,8 мільйона осіб за біометричними паспортами та понад 555 тисяч громадян України скористалися всіма перевагами безвізу.

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03 07 2018 14:37
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