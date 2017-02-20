Українці вшановують пам’ять героїв Небесної сотні, - онлайн-трансляція

Неподалік на Алеї Героїв Небесної сотні громадяни поминають загиблих в ході Революції гідності.

Україна о 12:00 вшанувала хвилиною мовчання пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні, повідомляє "Радіо Свобода".

Сьогодні, 20 лютого, в Україні відзначають День героїв Небесної сотні. У цей день українці вшановують подвиг учасників Революції гідності, а також увічнюють пам'ять героїв Небесної сотні.

Пам'ятний день встановлений указом Президента України Петра Порошенка 11 лютого 2015 р. - "на знак вшанування відваги, сили духу та стійкості громадян, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 - лютий 2014 рр..)".