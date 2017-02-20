Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Українці вшановують пам’ять героїв Небесної сотні, - онлайн-трансляція

Центр Києва посилено охороняють
Неподалік на Алеї Героїв Небесної сотні громадяни поминають загиблих в ході Революції гідності.
Українці вшановують пам’ять героїв Небесної сотні, - онлайн-трансляція Фото: AFP

Україна о 12:00 вшанувала хвилиною мовчання пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні, повідомляє "Радіо Свобода".

Сьогодні, 20 лютого, в Україні відзначають День героїв Небесної сотні. У цей день українці вшановують подвиг учасників Революції гідності, а також увічнюють пам'ять героїв Небесної сотні.

Пам'ятний день встановлений указом Президента України Петра Порошенка 11 лютого 2015 р. - "на знак вшанування відваги, сили духу та стійкості громадян, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 - лютий 2014 рр..)".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 02 2017 13:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat