CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНеподалік на Алеї Героїв Небесної сотні громадяни поминають загиблих в ході Революції гідності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українці вшановують пам’ять героїв Небесної сотні, - онлайн-трансляція
Центр Києва посилено охороняють
Фото: AFP
Україна о 12:00 вшанувала хвилиною мовчання пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні, повідомляє "Радіо Свобода".
Сьогодні, 20 лютого, в Україні відзначають День героїв Небесної сотні. У цей день українці вшановують подвиг учасників Революції гідності, а також увічнюють пам'ять героїв Небесної сотні.
Пам'ятний день встановлений указом Президента України Петра Порошенка 11 лютого 2015 р. - "на знак вшанування відваги, сили духу та стійкості громадян, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 - лютий 2014 рр..)".
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