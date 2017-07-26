Українці вибороли золото на Всесвітніх Іграх-2017 з пауерліфтингу Зокрема, нашим спортсменам вдалось встановити світовий рекорд

Збірна України здобула золоту та бронзові нагороди на змаганнях з пауерліфтингу на Всесвітніх Іграх у Вроцлаві.

Сергій Білий. Фото: facebook.com/scu.org.ua

"Сергій Білий - золото, Дмитро Семененко - бронза. Подвійний удар і подвійна перемога українських пауерліфтерів вагової категорії до 105 кг на Всесвітніх іграх у Вроцлаві", - повідомили у Спортивному комітеті України. Зазначається, що Сергій Білий у сумі зумів підняти 1080 кг, встановивши новий світовий рекорд. Як повідомляв iPress.ua, вчора український плавець Андрій Говоров фінішував третім у фіналі чемпіонату світу у Будапешті на дистанції 50 метрів батерфляєм.

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