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Українці виграли п'ять медалей біатлону в перший день Паралімпіади

У перший день Паралімпійських ігор-2018 в Пхенчхані нагороди розігрувалися у гірськолижному спорті та в біатлоні
Збірна України виграла п'ять медалей в біатлоні, в гірськолижному спорті наша команда не представлена.
Українці виграли п Фото: bigkiev.com.ua

У гонці на 6 км стоячи для спортсменів з частковою або повною втратою однієї кінцівки Людмила Ляшенко зайняла третє місце з результатом 17: 44.4 (+39.8).

Третє місце в гонці на 7,5 км стоячи зайняв Ігор Рептюх (18: 40.9 (+46.1). Це його друга медаль на Паралімпіадах, в Сочі-2014 він також вигравав срібло в лижних гонках.

У гонці на 6 км для спортсменів з порушенням зору у жінок Оксана Шишкова виграла срібло, показавши результат 19: 26.4 (+38.5).

У гонці на 7,5 км для спортсменів з порушенням зору Віталій Лук'яненко виграв золото (19: 51.0), це п'ята золота медаль для нього на Паралімпіадах. У цій же гонці бронзу виграв зайняв Анатолій Ковалевський.

Нагадаємо, 9 березня на 35-тисячному стадіоні міста Пхьончхан (Республіка Корея) відбулася урочиста церемонія відкриття ХІІ зимових Паралімпійських ігор-2018.
 

 

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10 03 2018 10:52
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