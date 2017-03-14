Українцям з ID-паспортами дозволили їздити до Туреччини без віз

Перебувати без віз на території Туреччини дозволено відповідно строком до 90 днів протягом 180 днів

Україна та Туреччина підписали угоду про взаємні поїздки громадян за ID-картками.

Підписання відбулося під час офіційного візиту прем’єр-міністра Володимира Гройсмана до Туреччини, повідомляє прес-центр Урядового порталу.

Вказаний документ передбачає, що громадяни обох держав, які користуються паспортами у формі ID-картки, матимуть змогу в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території Туреччини та України відповідно строком до 90 днів протягом 180 днів.

"Реалізація положень Угоди сприятиме розвитку двосторонніх відносин між двома країнами, інтенсифікації контактів у соціально-економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, тиждень тому уряд України схвалив підписання угоди з урядом Туреччини про можливість взаємних поїздок громадян на підставі внутрішніх паспортів у вигляді ID-карток.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Україна з Туреччиною введуть можливість взаємних поїздок для своїх громадян без закордонних паспортів.