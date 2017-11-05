Українці з окупованих територій теж мають право на безвіз, - Геращенко Це і є ті українські реформи, які українська влада робить для того, аби в рамках гібридної війни мати важливий аргумент, що майбутнє України, майбутнє Донбасу - з Україною, а не з «руським міром»

Право безвізового режиму з країнами шенгенської зони матимуть всі громадяни України, в тому числі і ті, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

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"Очевидно, і кримчани, які зараз знаходяться в окупації, і наші громадяни прості, які знаходяться на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, так само сьогодні отримали дуже важливий чіткий сигнал - вони є громадяни України і безвізовий режим стосується всіх громадян України", -повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, інформує "Укрінформ". За словами Геращенко, це і є ті українські реформи, які українська влада робить для того, аби в рамках гібридної війни мати важливий аргумент, що майбутнє України, майбутнє Донбасу - з Україною, а не з "руським міром". Нагадаємо, 11 травня Рада Європейського союзу затвердила законодавчу пропозицію про скасування короткострокових віз для громадян України. Раніше, комітет постійних представників ЄС (COREPER) 26 квітня затвердив надання безвізового режиму для України. Європейський парламент 6 квітня проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС. Власники біометричних паспортів зможуть перебувати в ЄС без візи не більше 90 днів протягом 180-денного періоду.

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