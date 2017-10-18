Українці за рік накрали з магазинів товарів на мільйярд гривень
Кожен 20-ий товар - вкрадений. За його оцінками, приблизно 1-1,5% прибутку кожного магазину втрачається через крадіжки, йдеться у матеріалі "Дзеркала тижня".
"Молодь переважно грішить крадіжками, вважаючи, що таким чином самостверджується, куражиться. Проте крадуть не тільки молоді люди, але і цілком респектабельні громадяни. Але найчастіше крадіжками грішать ті, хто не мають грошей на харчування", - йдеться у статті.
За даними компанії Axis і некомерційного партнерства представників роздрібних мереж, головні причини втрат у рітейлі представляють: внутрішні крадіжки - 33,3%, зовнішні крадіжки - 32,9%, адміністративні помилки - 26,1%, шахрайство постачальників - 7,6%.
"Переважно крадуть дорогі, невеликого розміру товари: прилади для гоління, одяг, взуття. З продуктів - сир, ковбасу, овочі, горілку", - пише автор.
Як зазначається, при таких втратах власники торговельних мереж повинні обговорювати проблему. Однак вони тримають ці дані у секреті. Причиною такої поведінки автор вважає те, що всі втрати в магазинах враховані у ціні товару.
Нагадаємо, що у Києві поліція затримала чоловіка та жінку, які підозрюються в крадіжці вершкового масла.
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