Українці за рік накрали з магазинів товарів на мільйярд гривень

За рік українці викрали з магазинів роздрібної торгівлі товарів на суму більш ніж 1 мільярд гривень.

Кожен 20-ий товар - вкрадений. За його оцінками, приблизно 1-1,5% прибутку кожного магазину втрачається через крадіжки, йдеться у матеріалі "Дзеркала тижня".

"Молодь переважно грішить крадіжками, вважаючи, що таким чином самостверджується, куражиться. Проте крадуть не тільки молоді люди, але і цілком респектабельні громадяни. Але найчастіше крадіжками грішать ті, хто не мають грошей на харчування", - йдеться у статті.

За даними компанії Axis і некомерційного партнерства представників роздрібних мереж, головні причини втрат у рітейлі представляють: внутрішні крадіжки - 33,3%, зовнішні крадіжки - 32,9%, адміністративні помилки - 26,1%, шахрайство постачальників - 7,6%.

"Переважно крадуть дорогі, невеликого розміру товари: прилади для гоління, одяг, взуття. З продуктів - сир, ковбасу, овочі, горілку", - пише автор.

Як зазначається, при таких втратах власники торговельних мереж повинні обговорювати проблему. Однак вони тримають ці дані у секреті. Причиною такої поведінки автор вважає те, що всі втрати в магазинах враховані у ціні товару.

Нагадаємо, що у Києві поліція затримала чоловіка та жінку, які підозрюються в крадіжці вершкового масла.