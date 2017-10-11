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Українці заблоковані в аеропорту Словаччини через затримку рейсу Wizz Air

Громадяни України 5 годину очікують на свій рейс в аеропорту міста Кошице
Авіарейс угорської авіакомпанії Wizz Air 7683 Ksg-cgn Кошице (Словаччина) Кельн (Німеччина) затримано через невідомі обставини.
Українці заблоковані в аеропорту Словаччини через затримку рейсу Wizz Air Фото: flickr.com

Як повідомляє iPress.ua, в адміністрації аеропорту та в авікомпанії не коментують про причини затримки, обмежуючись стандартними брошурами про компенсації пасажирам, передбачених у таких випадках.

Близько 90 пасажирів всього, серед яких громадяни Іспанії, Словаччини, Німеччини, України та інших країн. 

Оновлення: Адміністрація аеропорту повідомила, що виліт відбудеться орієнтовно о 15.30. 

Нагадаємо, у вересні Wizz Air запустила сервіс планування подорожей, який допоможе всім бажаючим пасажирам в підборі маршрутів поїздок.

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10 11 2017 10:56
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