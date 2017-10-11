CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАвіарейс угорської авіакомпанії Wizz Air 7683 Ksg-cgn Кошице (Словаччина) Кельн (Німеччина) затримано через невідомі обставини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українці заблоковані в аеропорту Словаччини через затримку рейсу Wizz Air
Громадяни України 5 годину очікують на свій рейс в аеропорту міста Кошице
Фото: flickr.com
Як повідомляє iPress.ua, в адміністрації аеропорту та в авікомпанії не коментують про причини затримки, обмежуючись стандартними брошурами про компенсації пасажирам, передбачених у таких випадках.
Близько 90 пасажирів всього, серед яких громадяни Іспанії, Словаччини, Німеччини, України та інших країн.
Оновлення: Адміністрація аеропорту повідомила, що виліт відбудеться орієнтовно о 15.30.
Нагадаємо, у вересні Wizz Air запустила сервіс планування подорожей, який допоможе всім бажаючим пасажирам в підборі маршрутів поїздок.
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10 11 2017 10:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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