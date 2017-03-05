Українці заборгували за газ більше семи мільярдів гривень
За звітний період заборгованість населення по оплаті за централізоване опалення та гаряче водопостачання зросла на 8,8% - до 10,355 мільярда гривень, а за утримання будинків та прибудинкових територій на 4,3% - до 2,5 мільярда гривень, - повідомляє Державна служба статистики, інформує УНІАН.
Повідомляється також, що за перший квартал цього року знизилася заборгованість населення з оплати послуги водопостачання та водовідведення (на 11,8%) - до 1,3 мільярда гривень і за вивезення побутових відходів (на 9,6%) - до 345,5 мільйона гривень.
За даними Держстату, загальний рівень нарахувань по оплаті житлово-комунальних послуг для населення з 1 січня по 31 березня 2017 року становив 33,5 мільярда гривень, з яких було сплачено 28,6 мільярда гривень. Таким чином, рівень оплати становив 85,3%.
Відзначається, що найнижчий рівень оплати (77,6%) фіксувався при оплаті вартості газу.
Нагадаємо, починаючи з 1 травня, житлова субсидія не буде призначатися на наступний період, якщо у споживача є 2-місячна заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг.
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