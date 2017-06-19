Українці заборгували за комунальні послуги 8,6 млрд грн, - Зубко
"Що стосується боргів, які були накопичені з 2011 р загальна сума боргів сьогодні по теплокомуненергетики становить 24,6 млрд грн, з них 12,4 млрд грн - це ті борги, які були створені за станом на 1 січня 2016 року", - заявив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, повідомляє "Укрінформ".
За його словами, заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги зараз становить 8,6 млрд грн.
Віце-прем'єр також зазначив, що за минулий опалювальний період підприємства ТКЕ розрахувалися на рівні 113%, а населення - 105%.
Нагадаємо, що починаючи з 1 травня, житлова субсидія не буде призначатися на наступний період, якщо у споживача є 2-місячна заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг.
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