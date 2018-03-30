Українці заборгували за комунальні послуги майже 37 мільярдів гривень

У лютому борг населення України за спожиті житлово-комунальні послуги зріс на 11,9% (3 919,3 мільйона гривень) – до 36 822,9 мільйона гривень порівняно з січнем.

Про це повідомляє Державна служба статистики, пишуть "Українські Новини".

Борг за квартирну плату станом на 1 березня 2018 року збільшився на 734,9 млн грн – до 3 844,5 млн грн.

Борг за опалення і гаряче водопостачання збільшився на 1 448,4 млн грн – до 14 401,9 млн грн.

Борг за газопостачання збільшився на 1 703 млн грн – до 16 389,7 млн грн.

У лютому серед регіонів найбільша заборгованість за опалення і гаряче водопостачання зафіксована в Києві (3 142,179 млн грн), Харківській (2 461,177 млн грн) та Дніпропетровській областях (2 283,015 млн грн); за газопостачання – в Харківській (2 074,834 млн грн), Дніпропетровській (1 998,579 млн грн) і Київській (2 112,537 млн грн) областях.

Найбільша заборгованість за квартирну плату в лютому зафіксована в Києві (665,850 млн грн), Дніпропетровській (665,555 млн грн) і Донецькій (295,252 млн грн) областях.

У січні 2018 року борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги зріз на 14,1%, або на 4 060,7 млн грн – до 32 903,6 млн грн порівняно з груднем.

У грудні ж борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги збільшився на 6,3%, або на 1 715,3 млн грн – до 28 842,9 млн. грн порівняно з листопадом.

Нагадаємо, станом на 1 березня 2018 року борг Києва за опалення і гарячу воду складає 5,6 млрд грн.