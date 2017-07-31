Українці заборгували за опалення і гарячу воду майже 9 млрд

Заборгованість за газопостачання знизилася на 0,9% і становила 11,3 млрд грн

Заборгованість населення з оплати опалення і гарячого водопостачання в червні знизилася на 3,5% порівняно з кінцем травня і становить 8,6 млрд грн

Про це повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, заборгованість за утримання будинків, споруд і прибудинкових територій за звітний період виросла на 3,3% і становить 3 млрд грн, заборгованість за вивезення побутових відходів не змінилася і становить 400 млн грн.

Заборгованість за централізоване водопостачання та водовідведення зросла на 14,3% і становить 2,1 млрд грн.

За даними Держстату, в червні українці сплатили за електроенергію 2,3 млрд грн (85,2% від нарахованих у цьому періоді сум). При цьому заборгованість за електроенергію станом на кінець червня становила 3,8 млрд грн.

Заборгованість за газопостачання знизилася на 0,9% і становила 11,3 млрд грн.

Загалом у червні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 3,9 млрд грн, що становить 102,1% нарахованих за цей період сум.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон, яким запроваджується обов’язковий облік тепла і води.