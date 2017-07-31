Українці заборгували за опалення і гарячу воду майже 9 млрд
Про це повідомила Державна служба статистики України.
Згідно з повідомленням, заборгованість за утримання будинків, споруд і прибудинкових територій за звітний період виросла на 3,3% і становить 3 млрд грн, заборгованість за вивезення побутових відходів не змінилася і становить 400 млн грн.
Заборгованість за централізоване водопостачання та водовідведення зросла на 14,3% і становить 2,1 млрд грн.
За даними Держстату, в червні українці сплатили за електроенергію 2,3 млрд грн (85,2% від нарахованих у цьому періоді сум). При цьому заборгованість за електроенергію станом на кінець червня становила 3,8 млрд грн.
Заборгованість за газопостачання знизилася на 0,9% і становила 11,3 млрд грн.
Загалом у червні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 3,9 млрд грн, що становить 102,1% нарахованих за цей період сум.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон, яким запроваджується обов’язковий облік тепла і води.
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