Українці забрали майже 2 мільярди з банків у січні

У січні 2018 року гривневі депозити фізичних осіб скоротилися в платоспроможних банках на 1,846 мільярда гривень або 0,8%.

Про це повідомляє Finclub з посиланням на дані НБУ.

Сумарний портфель роздрібних депозитів знизився до 232,923 млрд грн.

"Вагомим фактором скорочення залишків коштів в січні став ефект бази порівняння - істотне зростання депозитів в грудні, викликане значними бюджетними витратами в кінці року і авансовою виплатою пенсій", - йдеться в повідомленні НБУ.

Відзначимо, що за 2017 рік депозити фізосіб зросли на 19,1%, з рівня 197,112 млрд грн.

Дві третини банків зуміли наростити в 2017 році роздрібний депозитний портфель.

Відтік зафіксували менше третини установ, причому серед аутсайдерів всі банки з російським державним капіталом.

Уподобання вкладників змінюються повільно, перечекати складні часи вони хочуть в держбанках або "дочках" міжнародних банківських груп.

Нагадаємо, у Львівській області 34-річний чоловік облився бензином у приміщенні банку та спробував підпалити себе й установу.