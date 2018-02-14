Українці забрали майже 2 мільярди з банків у січні
Про це повідомляє Finclub з посиланням на дані НБУ.
Сумарний портфель роздрібних депозитів знизився до 232,923 млрд грн.
"Вагомим фактором скорочення залишків коштів в січні став ефект бази порівняння - істотне зростання депозитів в грудні, викликане значними бюджетними витратами в кінці року і авансовою виплатою пенсій", - йдеться в повідомленні НБУ.
Відзначимо, що за 2017 рік депозити фізосіб зросли на 19,1%, з рівня 197,112 млрд грн.
Дві третини банків зуміли наростити в 2017 році роздрібний депозитний портфель.
Відтік зафіксували менше третини установ, причому серед аутсайдерів всі банки з російським державним капіталом.
Уподобання вкладників змінюються повільно, перечекати складні часи вони хочуть в держбанках або "дочках" міжнародних банківських груп.
Нагадаємо, у Львівській області 34-річний чоловік облився бензином у приміщенні банку та спробував підпалити себе й установу.
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