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Українці запустили телеграм-бота, який шукає дешеві авіаквитки

Бот автоматично відстежує ціни на авіаквитки з того чи іншого напрямку
Українські розробники повідомили про запуск нового Telegram-бота AirTrack, призначеного для відстеження цін на авіаквитки.
Українці запустили телеграм-бота, який шукає дешеві авіаквитки Фото: ЕРА

Як відзначають розробники, щохвилини в базах даних авіакомпаній всього світу відбувається більш ніж 225 тис. змін. Їх рішення покликане допомогти придбати квитки для майбутньої подорожі за найбільш вигідною ціною без необхідності витрати величезної кількості часу на пошук вручну, повідомляє Itc.ua.

Бот автоматично відстежує ціни на авіаквитки з того чи іншого напрямку, інформуючи користувача за допомогою повідомлень про найменше їх зниження або підвищення.

AirTrack має доступ до баз даних практично всіх авіакомпаній світу, в тому числі і до лоукостерів Wizzair, Ryanair та ін. Користувачеві потрібно вказати необхідний напрям, за яким потрібно відстежувати ціни на авіаквитки, а потім вказати ще місяць і дату вильоту. Після цього бот почне відстежувати ціни, а користувачеві залишиться тільки стежити за змінами за допомогою повідомлень.

На цей момент бот знає три мови: англійську, українську та російську. У перспективі розробники планують впровадити підтримку нових мов і розширити пошукові можливості з метою зробити бота максимально гнучким до розуміння людської мови.

Нагадаємо, що 14 листопада італійська лоукост авіакомпанія Ernest Airlines презентувала в аеропорту "Київ" нові напрямки польотів.

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15 11 2017 16:56
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