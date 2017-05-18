CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГотівка поза банками в Україні становить 304,2 млрд гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українці зберігають понад 300 млрд гривень готівкою, - НБУ
Це майже 41% від усіх доходів Державного бюджету України на 2017 рік
Фото: lifedon.com.ua
"Сьогодні готівка поза банками в Україні становить 304,2 млрд. грн., а це майже 41% від усіх доходів Державного бюджету України на 2017 рік. І ці кошти у готівковій формі не працюють повноцінно на економіку нашої країни",— заявив в.о. Голови Національного банку України Яків Смолій, повідомляє прес-служба НБУ.
Він наголосив, що безготівкові кошти залишатимуться в економіці, а значить будуть працювати на її розвиток.
Нагадаємо, за даними ООН, в Україні станом на сьогодні за межею бідності живе близько 60% жителів.
Згідно опитувань, лише третині українців вистачає бюджету на харчування, а для купівлі одягу та взуття треба позичати.
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