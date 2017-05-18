Українці зберігають понад 300 млрд гривень готівкою, - НБУ

Це майже 41% від усіх доходів Державного бюджету України на 2017 рік

Готівка поза банками в Україні становить 304,2 млрд гривень.

"Сьогодні готівка поза банками в Україні становить 304,2 млрд. грн., а це майже 41% від усіх доходів Державного бюджету України на 2017 рік. І ці кошти у готівковій формі не працюють повноцінно на економіку нашої країни",— заявив в.о. Голови Національного банку України Яків Смолій, повідомляє прес-служба НБУ.

Він наголосив, що безготівкові кошти залишатимуться в економіці, а значить будуть працювати на її розвиток.

Нагадаємо, за даними ООН, в Україні станом на сьогодні за межею бідності живе близько 60% жителів.

Згідно опитувань, лише третині українців вистачає бюджету на харчування, а для купівлі одягу та взуття треба позичати.