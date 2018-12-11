Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Українці здобули 20 медалей на чемпіонаті Європи з танців на візках

Україну на чемпіонаті представляли 17 танцюристів
Збірна України здобула 20 медалей на чемпіонаті Європи з танців на візках World Para Dance Sport, що відбувається в місті Ломянки поблизу Варшави.
Українці здобули 20 медалей на чемпіонаті Європи з танців на візках Фото: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

"13 золотих, 5 срібних і 2 бронзові — з блискучою перемогою повертається додому команда паралімпійців з танців на візках", - повідомляє посольство України в Польщі.

Тренер збірної Ірина Котирло подякувала усім, хто вболівав і підтримував учасників змагань. Загалом на чемпіонаті в Польщі за золото змагалися понад 100 танцюристів з 16 країн Європи.

Змагання тривало три дні і завершилося 11 листопада.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 11 2018 17:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Let

Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат Гассієв

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.