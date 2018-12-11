Українці здобули 20 медалей на чемпіонаті Європи з танців на візках Україну на чемпіонаті представляли 17 танцюристів

Збірна України здобула 20 медалей на чемпіонаті Європи з танців на візках World Para Dance Sport, що відбувається в місті Ломянки поблизу Варшави.

Фото: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

"13 золотих, 5 срібних і 2 бронзові — з блискучою перемогою повертається додому команда паралімпійців з танців на візках", - повідомляє посольство України в Польщі. Тренер збірної Ірина Котирло подякувала усім, хто вболівав і підтримував учасників змагань. Загалом на чемпіонаті в Польщі за золото змагалися понад 100 танцюристів з 16 країн Європи. Змагання тривало три дні і завершилося 11 листопада.

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