RSS
НОВИНИ

Українців не будуть відключати від комунальних послуг через борги

Ольга
Матарикіна
Таке рішення діятиме на період воєнного стану.
Українців не будуть відключати від комунальних послуг через борги Фото з вільного доступу
Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в Telegram.
 
Зазначається, що на гарячу лінію Мінреінтеграції надходить багато звернень від громадян щодо того, що люди отримують попередження від надавачів комунальних послуг і електропостачання про відключення за несплату.
 
Це, за даними міністерства, стосується електроенергії, газопостачання, гарячої води та централізованого водопостачання. Як уточнюється, є навіть випадки, коли громадян залякують виселенням із житла за комунальні борги.
 
"У період дії воєнного стану в Україні забороняється припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі. Така вимога діє відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2022 № 206", – заявили у міністерстві.
 
Також рішенням регулятора були припинені позапланові та планові перевірки суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг (постанова НКРЕКП від 01.03.2022 № 335).
 
"Закликаємо надавачів послуг не нехтувати законами України та з розумінням ставитися до тих, хто наразі не може оплачувати та погашати борги за надані послуги", – йдеться у повідомленні.
 
Разом з тим у міністерстві закликали співгромадян із розумінням і повагою ставитись до працівників комунальних служб.
 
"Перед ними, як і перед всією державою, в нинішній час постали великі виклики. За першої ж можливості підтримайте тих, хто дає нам тепло, світло, газ, воду. Оплата спожитих послуг для них сьогодні критично важлива. Цим ви зробите свій внесок в енергетичну стійкість України", – зазначили у Мінреінтеграції.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 10 2022 19:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Слова про Україну, які мають почути американці. Війни виграються справами і переконливими аргументами – Еліот А. Коен

Слова про Україну, які мають почути американці. Війни виграються справами і переконливими аргументами – Еліот А. Коен

60 років Карибській кризі. росія так і не вилізла зі зношених кдбістських штанців

60 років Карибській кризі. росія так і не вилізла зі зношених кдбістських штанців

Коронавірус відпочиває? Наступна пандемія може виникнути через танення льодовиків – The Guardian

Коронавірус відпочиває? Наступна пандемія може виникнути через танення льодовиків – The Guardian

Перевірте свою готовність до блекауту. 5 найдешевших порад, які додадуть енергії

Перевірте свою готовність до блекауту. 5 найдешевших порад, які додадуть енергії

Протидія США ядерній загрозі путіна. Не симетричний удар у відповідь, а абсолютне його знищення в Україні – Дуглас Лондон

Протидія США ядерній загрозі путіна. Не симетричний удар у відповідь, а абсолютне його знищення в Україні – Дуглас Лондон

Коли бомбити москву? Історія має приклади символічних бомбардувань столиць держав-агресорів

Коли бомбити москву? Історія має приклади символічних бомбардувань столиць держав-агресорів

Завдання суровікіна – затягнути війну з Україною якнайдовше. 5 складових його кампанії на найближчі місяці – генерал-майор Мік Раян

Завдання суровікіна – затягнути війну з Україною якнайдовше. 5 складових його кампанії на найближчі місяці – генерал-майор Мік Раян

10 міфів про допомогу США Україні, які розганяють проросійські джерела – експерт Hudson Institute Люк Коффі

10 міфів про допомогу США Україні, які розганяють проросійські джерела – експерт Hudson Institute Люк Коффі

Україні натякають, що час припинити ігнорувати другий фронт. Ізраїль знищив третій іранський завод, де вироблялися дрони

Україні натякають, що час припинити ігнорувати другий фронт. Ізраїль знищив третій іранський завод, де вироблялися дрони

Українці стримують росіян під Бахмутом і наступають на Херсонщині. Том Купер про події на фронті за останні 2 дні

Українці стримують росіян під Бахмутом і наступають на Херсонщині. Том Купер про події на фронті за останні 2 дні

Роздуми про можливість мирних переговорів. Чому в Україні так важко знайти шлях до дипломатичного врегулювання – Лоуренс Фрідман

Роздуми про можливість мирних переговорів. Чому в Україні так важко знайти шлях до дипломатичного врегулювання – Лоуренс Фрідман

Суровікін намагатиметься паралізувати роботу влади і зробити життя цивільних жалюгідним - Том Купер

Суровікін намагатиметься паралізувати роботу влади і зробити життя цивільних жалюгідним - Том Купер

Карім Бензема – найкращий та одіозний. Володарю "Золотого м

Карім Бензема – найкращий та одіозний. Володарю "Золотого м'яча" залишилося взяти лише одну вершину

75 років російській операції "Захід" із депортації українців. росіяни не змінилися, але тепер Україна озброєна

75 років російській операції "Захід" із депортації українців. росіяни не змінилися, але тепер Україна озброєна

путін каже, що жереб кинуто – вірте йому. Та зробіть все, щоб він програв – офіцерка військової розвідки США Челс Міхта

путін каже, що жереб кинуто – вірте йому. Та зробіть все, щоб він програв – офіцерка військової розвідки США Челс Міхта

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.