Українців не будуть відключати від комунальних послуг через борги

Таке рішення діятиме на період воєнного стану.

Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в Telegram.

Зазначається, що на гарячу лінію Мінреінтеграції надходить багато звернень від громадян щодо того, що люди отримують попередження від надавачів комунальних послуг і електропостачання про відключення за несплату.

Це, за даними міністерства, стосується електроенергії, газопостачання, гарячої води та централізованого водопостачання. Як уточнюється, є навіть випадки, коли громадян залякують виселенням із житла за комунальні борги.

"У період дії воєнного стану в Україні забороняється припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі. Така вимога діє відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2022 № 206", – заявили у міністерстві.

Також рішенням регулятора були припинені позапланові та планові перевірки суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг (постанова НКРЕКП від 01.03.2022 № 335).

"Закликаємо надавачів послуг не нехтувати законами України та з розумінням ставитися до тих, хто наразі не може оплачувати та погашати борги за надані послуги", – йдеться у повідомленні.

Разом з тим у міністерстві закликали співгромадян із розумінням і повагою ставитись до працівників комунальних служб.

"Перед ними, як і перед всією державою, в нинішній час постали великі виклики. За першої ж можливості підтримайте тих, хто дає нам тепло, світло, газ, воду. Оплата спожитих послуг для них сьогодні критично важлива. Цим ви зробите свій внесок в енергетичну стійкість України", – зазначили у Мінреінтеграції.