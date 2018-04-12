Українців незаконно переправляли в Росію через Крим
Під час в’їзду з окупованого Криму до України в КПВВ "Чонгар" правоохоронці затримали водія мікроавтобуса, який перевіз двох громадян України до Росії та назад транзитом через Крим, повідомляє Державна прикордонна служба.
Відзначається, що правоохоронці провели санкціоновані обшуки в місцях проживання водія мікроавтобуса (громадянина України - ред.) та власника "компанії перевізника".
У ході обшуків було вилучено документи, засоби зв’язку та інші речі. Наразі слідчі дії продовжуються.
У відомстві повідомляють, що в діях правопорушників вбачаються ознаки порушення ч.2 ст. 332 КК України "незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та ч.2 ст.332-1 КК України "порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".
Нагадаємо, що Держприкордонслужба України прийняла рішення закрити в'їзд до Криму для всіх іноземців.
Також, Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.
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