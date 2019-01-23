Українців попередили про перебої в доставці пошти Затримки можливі у восьми областях України

"Укрпошта" попередила про можливі затримки з доставкою поштових відправлень у 8 регіонах у зв'язку зі складними погодними умовами на території України.

Фото: volynpost.com

Зокрема, затримки можливі у Миколаївській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській та Чернівецькій області, повідомляє компанія "Укрпошта". В "Укрпошті" зазначили, що роблять "все можливе для якнайшвидшого відновлення термінів доставки кореспонденції до зазначених регіонів". Нагадаємо, що ПАТ "Укрпошта" підвищила вартість універсальних послуг із пересилання простої письмової кореспонденції вагою від 1 г до 3 кг включно на 14,3% - для непріоритетних, на 11,1% - для пріоритетних відправлень, а також вартість лінійок тарифів із пересилання відправлень "Стандарт", "Експрес" та SmartBox з 1 січня 2019 року - другий етап підвищення, затвердженого Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах зв'язку та інформацізаціі (НКРЗІ).

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