Українців попередили про перебої в доставці пошти
Зокрема, затримки можливі у Миколаївській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській та Чернівецькій області, повідомляє компанія "Укрпошта".
В "Укрпошті" зазначили, що роблять "все можливе для якнайшвидшого відновлення термінів доставки кореспонденції до зазначених регіонів".
Нагадаємо, що ПАТ "Укрпошта" підвищила вартість універсальних послуг із пересилання простої письмової кореспонденції вагою від 1 г до 3 кг включно на 14,3% - для непріоритетних, на 11,1% - для пріоритетних відправлень, а також вартість лінійок тарифів із пересилання відправлень "Стандарт", "Експрес" та SmartBox з 1 січня 2019 року - другий етап підвищення, затвердженого Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах зв'язку та інформацізаціі (НКРЗІ).
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