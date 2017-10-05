Українців попереджають про заморозки
Учетвер, 11 травня, у більшості областей України на ґрунті та місцями у повітрі очікуються заморозки, температура від 0 до -5°С, - повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на прогнози Укргідрометцентру.
Температура повітря в Україні почне підвищуватися з п'ятниці, 12 травня, - розповіла синоптик Наталія Діденко ефірі Еспресо.TV.
"Температура повітря підвищуватиметься. З 12 числа заморозки вже припиняться, на півдні буде тепло - до +20 і вище. Північна частина з Києвом ще залишатимуться в холодній погоді, 11 травня трохи тепліше, є ймовірність дощу, 13 травня в Києві буде прохолодно й вогко", - сказала Діденко.
Метеоролог також зауважила, що 11 травня у кількох регіонах очікуються опади.
"Ніч переважно без опадів. Удень завтра дощі пройдуть переважно в північній частині, місцями на заході. Надвечір поширяться на центральну частину - Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Черкащина, Полтавщина", - додала синоптик.
Нагадаємо, раніше квітнева заметіль засипала Харків рекордною кількістю снігу.
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