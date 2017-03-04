Українців серед постраждалих у Санкт-Петербурзі наразі немає, - МЗС

Інформацію про українців, які могли постраждати внаслідок вибуху у метро Санкт-Петербургу,зараз немає.

Департамент консульської служби не має інформації щодо наявності громадян України серед загиблих і постраждалих в результаті вибуху в метро в Санкт-Петербурзі, - повідомляє Департамент консульської служби України в Тwitter.

"Станом на 19:40, офіційної інформації про наявність громадян України серед загиблих і постраждалих в С-П. немає", - йдеться в повідомленні.

Станом на 19.40 офіційних повідомлень про наявність серед загиблих і постраждалих у С.-П. громадян України немає. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 3 апреля 2017 г.

Нагадаємо, за попередньою інформацією російських ЗМІ, на даний момент в результаті вибухів 10 осіб загинули, понад 20 постраждали.

У Генеральній прокуратурі Росії називають вибух в метро Санкт-Петербурга терористичним актом. СК Росії підтвердив, що вибух у метро Санкт-Петербурга був терактом.

СК РФ повідомляє, що отримані в ході первинних слідчих дій дані говорять про те, що машиніст поїзда, у вагоні якого стався вибух, грамотно діяв в обстановці, що склалася.

Пізніше стало відомо, що камери в метро зафіксували ймовірного організатора вибуху в Петербурзі.

У зв'язку з вибухами в Санкт-Петербурзькому метро губернатор Петербурга Георгій Полтавченко оголосив триденний траур з 4 квітня