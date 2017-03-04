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Українців серед постраждалих у Санкт-Петербурзі наразі немає, - МЗС

За останніми даними, загинули 10 осіб
Інформацію про українців, які могли постраждати внаслідок вибуху у метро Санкт-Петербургу,зараз немає.
Українців серед постраждалих у Санкт-Петербурзі наразі немає, - МЗС Фото: Reuters

Департамент консульської служби не має інформації щодо наявності громадян України серед загиблих і постраждалих в результаті вибуху в метро в Санкт-Петербурзі, - повідомляє Департамент консульської служби України в Тwitter.

"Станом на 19:40, офіційної інформації про наявність громадян України серед загиблих і постраждалих в С-П. немає", - йдеться в повідомленні.

 

Нагадаємо, за попередньою інформацією російських ЗМІ, на даний момент в результаті вибухів 10 осіб загинули, понад 20 постраждали.

У Генеральній прокуратурі Росії називають вибух в метро Санкт-Петербурга терористичним актом.  СК Росії підтвердив, що вибух у метро Санкт-Петербурга був терактом.

СК РФ повідомляє, що отримані в ході первинних слідчих дій дані говорять про те, що машиніст поїзда, у вагоні якого стався вибух, грамотно діяв в обстановці, що склалася.

Пізніше стало відомо, що камери в метро зафіксували ймовірного організатора вибуху в Петербурзі.

У зв'язку з вибухами в Санкт-Петербурзькому метро губернатор Петербурга Георгій Полтавченко оголосив триденний траур з 4 квітня

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03 04 2017 21:06
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