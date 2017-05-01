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Українців серед постраждалих внаслідок вибуху в Туреччині немає

Генконсульство України в Туреччині перевірило інформацію про жертви вибуху
Серед постраждалих в результаті теракту в турецькому Ізмірі громадян України немає.
Українців серед постраждалих внаслідок вибуху в Туреччині немає Фото: Anadolu

"Вибух в Ізмірі: Генконсульство України повідомляє, що українців серед потерпілих немає", - повідомляє консульська служба МЗС України в мікроблозі Twitter.

Нагадаємо, сьогодні біля будівлі суду в Ізмірі був підірваний начинений вибухівкою автомобіль. Поранення отримали, за попередніми даними, 10 осіб, одна з них - в критичному стані.

В результаті теракту в Ізмірі загинули співробітник поліції і співробітник суду.

Айилдиз вважає, що до теракту може бути причетна РПК.

За останніми даними, після вибуху знищено два терористи. Вживаються заходи щодо затримання ще одного.

 
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05 01 2017 20:33
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