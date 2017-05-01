CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСеред постраждалих в результаті теракту в турецькому Ізмірі громадян України немає.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українців серед постраждалих внаслідок вибуху в Туреччині немає
Генконсульство України в Туреччині перевірило інформацію про жертви вибуху
Фото: Anadolu
"Вибух в Ізмірі: Генконсульство України повідомляє, що українців серед потерпілих немає", - повідомляє консульська служба МЗС України в мікроблозі Twitter.
Нагадаємо, сьогодні біля будівлі суду в Ізмірі був підірваний начинений вибухівкою автомобіль. Поранення отримали, за попередніми даними, 10 осіб, одна з них - в критичному стані.
В результаті теракту в Ізмірі загинули співробітник поліції і співробітник суду.
Айилдиз вважає, що до теракту може бути причетна РПК.
За останніми даними, після вибуху знищено два терористи. Вживаються заходи щодо затримання ще одного.
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