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Українців серед загиблих внаслідок нападу у Кабулі може бути більше, - Клімкін

Крім загиблого українця, у готелі перебувало ще кілька громадян України
У столиці Афганістану Кабулі внаслідок атаки на готель могли загинути більше громадян України.
Українців серед загиблих внаслідок нападу у Кабулі може бути більше, - Клімкін Павло Клімкін. Фото: rbc.ua

"Жахлива звістка з Афганістану. Рішуче засуджую терористичну атаку в Кабулі. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. На жаль, є небезпека, що українців серед загиблих може бути більше. Ведеться постійна робота з владою на місцях", — заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін у Twitter.

Глава департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич повідомив, що за попередньою інформацією, один загиблий українець був одним зі співробітників місцевої авіакомпанії. Про це він розповів у коментарі "Громадське радіо".

Також Кирилич додав, що крім загиблого українця, у готелі перебувало ще кілька громадян України. Вони перебувають у безпеці, однак потребують підтримки.

Нагадаємо, при нападі на готель у Кабулі загинуло п'ятеро людей, ще шестеро дістало поранення. У ході спецоперації силовики врятували 100 постояльців готелю. Під час нападу терористів на готель Intercontinental загинув громадянин України.

 

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21 01 2018 16:57
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