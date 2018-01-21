Українців серед загиблих внаслідок нападу у Кабулі може бути більше, - Клімкін
"Жахлива звістка з Афганістану. Рішуче засуджую терористичну атаку в Кабулі. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. На жаль, є небезпека, що українців серед загиблих може бути більше. Ведеться постійна робота з владою на місцях", — заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін у Twitter.
Глава департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич повідомив, що за попередньою інформацією, один загиблий українець був одним зі співробітників місцевої авіакомпанії. Про це він розповів у коментарі "Громадське радіо".
Також Кирилич додав, що крім загиблого українця, у готелі перебувало ще кілька громадян України. Вони перебувають у безпеці, однак потребують підтримки.
Нагадаємо, при нападі на готель у Кабулі загинуло п'ятеро людей, ще шестеро дістало поранення. У ході спецоперації силовики врятували 100 постояльців готелю. Під час нападу терористів на готель Intercontinental загинув громадянин України.
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