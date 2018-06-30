Українців, які не можуть вилетіти з Тунісу, вивезуть п'ятьма рейсами в понеділок, – туроператор

Усім гостям, які в Тунісі очікують вильоту до України, "OASIS Travel Ukraine" гарантує проживання в готелях за рахунок компанії

Українців, які третій день не можуть вилетіти з Тунісу, обіцяють вивезти в понеділок, 2 липня, п'ятьма рейсами.

Про це повідомив туроператор "OASIS Travel Ukraine".

"Внаслідок переговорів керівництва нашої компанії з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та компанією "Авіакомпанія Браво" було досягнуто згоди про те, що в понеділок 02.07.2018 року будуть виконані 5 рейсів маршрутом Туніс – Україна з метою повернення туристів, які перебувають в Тунісі", – повідомили в компанії.

Також у компанії наголосили, що гарантують всім гостям, які перебувають у Тунісі і очікують вильоту до України, проживання в готелях Тунісу за рахунок "OASIS Travel Ukraine" до моменту вильоту 2 липня.

"Приносимо наші вибачення за заподіяні незручності і бажаємо всім нашим гостям якнайшвидшого і благополучного повернення додому!", – повідомляє туроператор.

Нагадаємо, в аеропорту в Тунісі вже третю добу близько 300 українських туристів не можуть вилетіти до України. З туристами зустрівся український консул.

Сьогодні в МЗС повідомили, що частина українських туристів зранку 30 червня все ж повернулися до України.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи ситуацію із затримкою вильоту українських туристів з Тунісу, заявив, що Міністерство економічного розвитку скасовуватиме ліцензії туроператорів, які не виконують свої зобов'язання.