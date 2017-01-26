Українців з ID-паспортами не пускають в Білорусь

Нові документи не внесені в міждержавний договір про безвізові поїздки громадян між країнами

Прес-служба Чернігівського прикордонного загону повідомляє, що громадяни України, які володіють новими ID-паспортами, не можуть відвідати Білорусь.

Дана проблема виникла, так як нові документи не внесені в міждержавний договір про безвізові поїздки громадян між країнами, передає Укрінформ.

За словами прикордонників, цю проблему необхідно вирішувати на рівні Міністерств закордонних справ Білорусі та України.

Нагадаємо, паспорт громадянина України став 46 у світовому рейтингу найвпливовіших.