CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрес-служба Чернігівського прикордонного загону повідомляє, що громадяни України, які володіють новими ID-паспортами, не можуть відвідати Білорусь.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українців з ID-паспортами не пускають в Білорусь
Нові документи не внесені в міждержавний договір про безвізові поїздки громадян між країнами
Фото: ec.europa.eu
Дана проблема виникла, так як нові документи не внесені в міждержавний договір про безвізові поїздки громадян між країнами, передає Укрінформ.
За словами прикордонників, цю проблему необхідно вирішувати на рівні Міністерств закордонних справ Білорусі та України.
Нагадаємо, паспорт громадянина України став 46 у світовому рейтингу найвпливовіших.
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26 01 2017 06:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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