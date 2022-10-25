Українців за кордоном просять не повертатися додому на зиму

Зима може бути складною через пошкодження ворогом енергетичних об'єктів України.

Віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук просить українців, які зараз знаходяться за кордоном, не повертатися додому на зиму, оскільки вона може бути складною через терористичні атаки росії.

Про це Верещук сказала під час телемарафону, п ередає Укрінформ.

Урядовиця наголосила, що росія перейшла до терору цивільного населення, оскільки не може воювати з армією і програє на полі бою.

Вона додала, що якщо в українців за кордоном є можливість перезимувати там, то варто так зробити.

"Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить росія... Якщо є можливість – залишитися, поки що перезимувати за кордоном", – сказала Верещук.