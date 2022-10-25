НОВИНИЗима може бути складною через пошкодження ворогом енергетичних об'єктів України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українців за кордоном просять не повертатися додому на зиму
Фото: з вільного доступу
Віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук просить українців, які зараз знаходяться за кордоном, не повертатися додому на зиму, оскільки вона може бути складною через терористичні атаки росії.
Про це Верещук сказала під час телемарафону, передає Укрінформ.
Урядовиця наголосила, що росія перейшла до терору цивільного населення, оскільки не може воювати з армією і програє на полі бою.
Вона додала, що якщо в українців за кордоном є можливість перезимувати там, то варто так зробити.
"Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить росія... Якщо є можливість – залишитися, поки що перезимувати за кордоном", – сказала Верещук.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з 10 по 20 жовтня внаслідок обстрілів російських окупантів було пошкоджено понад 400 об'єктів у 16 регіонах України.
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