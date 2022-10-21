CУСПІЛЬСТВО НОВИНИросійська федерація обстрілами енергетичної та іншої критичної інфраструктури прагне створити гуманітарну кризу в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українців закликають максимально заощаджувати електроенергію
Фото: з вільних джерел
Українцям потрібно продовжувати максимально економити електроенергію задля уникнення тимчасових відключень, сказав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на брифінгу.
"Останні 11 днів російські терористи усіма силами намагаються знищити енергозабезпечення нашої країни. Хоч наша ППО успішно нищить іранські дрони та ракети, деякі з них проривають оборону і завдають удару по енергооб’єктах, теплових електростанціях та іншій критичній інфраструктурі. Через ці підступні обстріли терористами, мета яких утворити гуманітарну кризу в країні, у нас у всіх відкрився новий фронт – енергетичний, де кожен має продовжувати максимально заощаджувати електроенергію і зменшити її споживання. Така згуртованість дозволить уникнути тимчасових відключень", – підкреслив він.
Тимошенко також нагадав, що цього тижня під головуванням президента відбулася стратегічна нарада щодо безпеки на об’єктах енергозабезпечення, на якій, зокрема, обговорили і сценарії можливих наслідків та моделі підтримки населення під час імовірних загроз різного ступеня небезпеки.
За словами заступника керівника ОП, напрацьовані необхідні заходи на випадок відсутності електроенергії в населених пунктах.
"Робимо все залежне для мінімізації наслідків обстрілів енергооб’єктів", – запевнив Тимошенко.
Читайте також: Тарифи обленерго на розподіл можуть зрости на 35-94%.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 10 2022 17:54 МЕДІА
- ВІДЕО За допомогою технологій Reface оживили видатну історичну постать Пилипа Орлика
- ВІДЕО Чорна канадська рись вперше потрапила на камеру
- ВІДЕО "Нова Пошта" запустила сервіс, який дозволить іншій людині забрати вашу посилку
- У Німеччині згорів готель для українських біженців
- Кінофестиваль у Каннах: Український фільм про війну отримав нагороду
СТАТТІ