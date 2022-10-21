Українців закликають максимально заощаджувати електроенергію

російська федерація обстрілами енергетичної та іншої критичної інфраструктури прагне створити гуманітарну кризу в Україні.

Українцям потрібно продовжувати максимально економити електроенергію задля уникнення тимчасових відключень, сказав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на брифінгу.

"Останні 11 днів російські терористи усіма силами намагаються знищити енергозабезпечення нашої країни. Хоч наша ППО успішно нищить іранські дрони та ракети, деякі з них проривають оборону і завдають удару по енергооб’єктах, теплових електростанціях та іншій критичній інфраструктурі. Через ці підступні обстріли терористами, мета яких утворити гуманітарну кризу в країні, у нас у всіх відкрився новий фронт – енергетичний, де кожен має продовжувати максимально заощаджувати електроенергію і зменшити її споживання. Така згуртованість дозволить уникнути тимчасових відключень", – підкреслив він.

Тимошенко також нагадав, що цього тижня під головуванням президента відбулася стратегічна нарада щодо безпеки на об’єктах енергозабезпечення, на якій, зокрема, обговорили і сценарії можливих наслідків та моделі підтримки населення під час імовірних загроз різного ступеня небезпеки.

За словами заступника керівника ОП, напрацьовані необхідні заходи на випадок відсутності електроенергії в населених пунктах.

"Робимо все залежне для мінімізації наслідків обстрілів енергооб’єктів", – запевнив Тимошенко.