Українця 17 років утримували в рабстві на тваринній фермі в Баку

Посольство України в Азербайджані займається поверненням на батьківщину громадянина, який, відправившись на заробітки, потрапив у рабство на довгих 17 років.

"У квітні 2016 року в ході поліцейської спецоперації в Азербайджані був виявлений факт незаконного позбавлення волі громадянина України, 1952 року народження, жителя Дніпропетровщини. Починаючи з 1991 року чоловік регулярно приїжджав в цю країну для сезонного працевлаштування. Орієнтовно в 1999 році він потрапив до роботодавця, який, використовуючи фізичне насильство, змусив його до рабської праці. 17 років чоловік провів у рабстві. За цей час цього бідолаху неодноразово "перепродували" для використання в якості працівника в домашньому господарстві", - написав заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Чоловіка, якого тримали на тваринницькій фермі, звільнили в квітні 2016 року в ході поліцейської спецоперації. Він був у тяжкому стані. Після проходження курсу реабілітації, людина почуває себе задовільно.

Після 13 років відсутності в Україні рішенням суду у 2012 році він був визнаний як безвісти зниклий і знятий з обліку за місцем реєстрації. Знайти рідних потерпілого не вдалося.

"У березні 2017 року паспорт громадянина нашої країни для цієї людини було відновлено і зараз спільно з Посольством України в Азербайджані займаємося його поверненням на Батьківщину. У цей же час триває розгляд справи, де він є потерпілою особою, в Бакинському суді по тяжким злочинам. Державний обвинувач виступив з вимогою покарати злочинців шляхом позбавлення волі на терміни від 9 до 10 років", - зазначає заступник голови Нацполіції.

Чиновник нагадав, що за офіційними даними Міністерства соціальної політики, тільки за останні п'ять років від торгівлі людьми постраждало 398 громадян, з яких - 161 жінка, 197 - чоловіків і 40 дітей.

Варто відзначити, Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй 2013 року проголосила 30 липня Всесвітнім днем протидії торгівлі людьми.

Нагадаємо, при процесуальному керівництві прокуратури Миколаївської області слідчими Головного управління Національної поліції в області 64-річній жительці міста Миколаєва повідомлено про підозру в зв'язку з тим, що вона продала свою онуку в рабство циганам на 12 років.