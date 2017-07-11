Українця Гриба не відпустили під домашній арешт
"Павла Гриба сьогодні до суду не привезли. Мама за два з половиною місяці вперше побачила сина на екрані телевізора. Суд залишив Павла під вартою. Під домашній арешт не відпустили", - повідомила у Facebook журналістка Ірина Ромалійська.
Захист просив відпустити Гриба з СІЗО під домашній арешт.
Сьогодні відбулося судове засідання в режимі відеоконференції. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що незаконно утримуваний в Росії Павло Гриб потребує допомоги, і Україна вимагає від РФ надати доступ до нього українським лікарям.
Нагадаємо, Жовтневий районний суд Краснодара (Росія) продовжив утримання під вартою Павла Гриба до 4 січня 2018 року. Йому інкримінують "підготовку теракту у школі".
7-го вересня, МЗС України повідомило, що зниклий 24 серпня в Білорусі 19-річний громадянин України Павло Гриб перебуває в слідчому ізоляторі міста Краснодар (Росія).
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