Українця Гриба в російському СІЗО звинувачують у тероризмі

Наразі українські представники в Росії з’ясовують за яких обставин було затримано Гриба

Зниклий в Білорусі син українського офіцера Павло Гриб знаходиться в СІЗО Краснодару за звинуваченням у тероризмі.

"7 вересня Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону одержало повідомлення від управління ФСБ РФ в Краснодарському краї про тримання Павла Гриба у Краснодарі. У повідомленні йдеться про те, що Павла Гриба було затримано за звинуваченням у вчиненні злочину відповідно до ч.1 ст.205 Кримінального кодексу РФ", - повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич інформує "Українська правда"

Він також додав, що наразі українські представники в Росії з’ясовують за яких обставин було затримано Гриба, а також намагаються домогтися доступу до нього адвоката та близьких.

"Посольству України в Росії та Генеральному консульству України в Ростові-на-Дону дано доручення оперативно звернутися нотою до МЗС РФ і представництва МЗС Росії в Краснодарському краю з вимогою невідкладно забезпечити доступ українських консулів до затриманого громадянина України, повідомити про причини та обставини затримання, умови тримання, забезпечення його права на адвокатський захист, а також забезпечити ліками, які він за приписом лікаря щоденно вживає", - додав Кирилич.

Стаття 205 Кримінального Кодексу РФ інкримінує терористичний акт та передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що колишній співробітник Держприкордонслужби, офіцер Ігор Гриб повідомив, що спецслужби Росії викрали його сина Павла, коли той перебував у білоруському місті Гомель. Згодом Чернігівська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо викрадення сина українського офіцера Павла Гриба.

Український офіцер запасу Ігор Гриб, син якого зник 24 серпня в Гомелі за невідомих обставин, звернувся до силових структур Білорусі та Росії з офіційними заявами про сприяння в розшуку і поверненні Павла Гриба на батьківщину.

СЬогодні, 7 вересня МЗС України повідомило, що зниклий 24 серпня в Білорусі 19-річний громадянин України Павло Гриб знаходиться в слідчому ізоляторі міста Краснодар (Росія).