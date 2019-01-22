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Українця Шаройка перевели із СІЗО до колонії в Білорусі

У колонії його вже відвідувала дружина
Засудженого в Білорусі за "шпигунство" українського журналіста Павла Шаройка перевели із СІЗО КДБ у бобруйську колонію.
Українця Шаройка перевели із СІЗО до колонії в Білорусі Фото: facebook.com/profile.php?id=1812824992

Про це TUT.BY розповів посол України в Білорусі Ігор Кизим.

Шаройка перевели ще до Нового року. У колонії його вже відвідувала дружина. 23 січня український консул планує відвідати засудженого українця.

Нагадаємо, Білорусь оголосила персоною нон ґрата радника посольства України Ігоря Скворцова через справу затриманого власкора "Українського радіо" Павла Шаройка.

Комітет держбезпеки Білорусі заявив, що затриманий в Білорусі український журналіст Павло Шаройко створив агентурну мережу з числа громадян Білорусі, які за винагороду збирали для нього відомості розвідувального характеру.

 

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22 01 2019 23:19
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