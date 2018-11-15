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Українцям дозволили обирати між субсидією та пільгою на тепло

Підставою для надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг є посвідчення, яке вказує, до якої категорії пільговиків належить та чи інша особа
Кабінет міністрів надав право вибору українським сім’ям: користуватися в опалювальний сезон пільгою чи субсидією.
Українцям дозволили обирати між субсидією та пільгою на тепло Фото: rian.com.ua

"Якщо родина має право на субсидію, однак її розмір невеликий і, на її думку, доцільніше сплачувати за комунальні послуги з врахуванням пільги, то необхідно подати заяву до органу соціального захисту населення про припинення надання субсидії", - повідомили в уряді, передає сайт teplo.gov.ua.

"І навпаки: якщо на опалювальний період сім’ї доцільніше користуватися субсидією, то необхідно подати заяву для призначення субсидії", - йдеться у повідомленні.

Підставою для надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг є посвідчення, яке вказує, до якої категорії пільговиків належить та чи інша особа, яка знижка з оплати за житлово-комунальні послуги їй належить.

При пільговій оплаті за послуги квитанції мешканцям надходять уже з урахуванням знижки.

Основними категоріями пільговиків, які мають право на комунальну знижку від держави, є: учасники війни (50% знижка); члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (50% знижка); особи, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, їх вдови (вдівці) (100% знижка); учасники бойових дій (75% знижка); особи з інвалідністю внаслідок війни (100% знижка); ліквідатори аварії на ЧАЕС та постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії (50% знижка); жертви нацистських переслідувань (знижка від 50 до 100%); діти війни (25% знижка).

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

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15 11 2018 11:57
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