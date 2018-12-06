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Українцям найчастіше відмовляють у в’їзді до ЄС через недоведену мету та відсутність візи або біометрики

Третя найпопулярніша причина відмов – нестача коштів для поїздки
Головною причиною відмов українцям у в’їзді до країн Євросоюзу минулого року стала "недоведена мета подорожі". Таких випадків було 16,5 тисяч.
Українцям найчастіше відмовляють у в’їзді до ЄС через недоведену мету та відсутність візи або біометрики Фото: gettyimages.com

Про це йдеться у статті "Рік без віз та статистика без правди: що не так із даними про безвізові поїздки українців" на сайті "Європейської правди".

"За європейською термінологією це означає, що прикордонник має сумнів у чесності того, кого він "розвернув" на кордоні. На жаль, у цій групі – чимало сумнівних відмов, коли наш співвітчизник, можливо, і був чесним, але не зміг цього довести. Також у цю групу потрапляють ті, хто їдуть на нелегальну роботу, маскуючи поїздку під "безвізовий туризм", - йдеться у статті.

Для порівняння, у 2016 з цієї причини відмову у в’їзді отримали 10 тисяч українців.

На другому місці – ті українці, які опинилися на кордоні з ЄС, не маючи ані чинної візи, ані біометричного паспорта. Таких було майже 8 тисяч. До цієї кількості входять також ті, хто мав візу, але її анулювали на кордоні через невідповідність "візової" та реальної мети візиту.

Третя найпопулярніша причина відмов – нестача коштів для поїздки. Із цією проблемою стикнулися 4370 українців, тоді як роком раніше їх було трохи більше 2 тисяч.

"Виходячи з відгуків, ця претензія чи не найчастіше лунає від польських прикордонників (до яких за останній рік взагалі з’явилося дуже багато нарікань)", - відзначається у статті.

Четверта та п’ята сумарно охопили майже 4,5 тисяч випадків. Це – ті українці, які порушили правила безвізу: або перевищили 90-денний термін перебування в Шенгені, або ж були депортовані раніше і вирішили, що можуть зробити новий паспорт та поїхати знову.

Нагадаємо, що за рік з початку введення безвізового режиму до країн Європейського Союзу поїхали майже 20,3 мільйона громадян, з яких майже 4,8 мільйона осіб за біометричними паспортами та понад 555 тисяч громадян України скористалися всіма перевагами безвізу.

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12 06 2018 12:57
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