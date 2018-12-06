Українцям найчастіше відмовляють у в’їзді до ЄС через недоведену мету та відсутність візи або біометрики
Про це йдеться у статті "Рік без віз та статистика без правди: що не так із даними про безвізові поїздки українців" на сайті "Європейської правди".
"За європейською термінологією це означає, що прикордонник має сумнів у чесності того, кого він "розвернув" на кордоні. На жаль, у цій групі – чимало сумнівних відмов, коли наш співвітчизник, можливо, і був чесним, але не зміг цього довести. Також у цю групу потрапляють ті, хто їдуть на нелегальну роботу, маскуючи поїздку під "безвізовий туризм", - йдеться у статті.
Для порівняння, у 2016 з цієї причини відмову у в’їзді отримали 10 тисяч українців.
На другому місці – ті українці, які опинилися на кордоні з ЄС, не маючи ані чинної візи, ані біометричного паспорта. Таких було майже 8 тисяч. До цієї кількості входять також ті, хто мав візу, але її анулювали на кордоні через невідповідність "візової" та реальної мети візиту.
Третя найпопулярніша причина відмов – нестача коштів для поїздки. Із цією проблемою стикнулися 4370 українців, тоді як роком раніше їх було трохи більше 2 тисяч.
"Виходячи з відгуків, ця претензія чи не найчастіше лунає від польських прикордонників (до яких за останній рік взагалі з’явилося дуже багато нарікань)", - відзначається у статті.
Четверта та п’ята сумарно охопили майже 4,5 тисяч випадків. Це – ті українці, які порушили правила безвізу: або перевищили 90-денний термін перебування в Шенгені, або ж були депортовані раніше і вирішили, що можуть зробити новий паспорт та поїхати знову.
Нагадаємо, що за рік з початку введення безвізового режиму до країн Європейського Союзу поїхали майже 20,3 мільйона громадян, з яких майже 4,8 мільйона осіб за біометричними паспортами та понад 555 тисяч громадян України скористалися всіма перевагами безвізу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"