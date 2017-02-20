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Українцям перерахують субсидії

Різницю, яка обумовлена зміною тарифів на тепло, обіцяють компенсувати
Розмір субсидій у березні буде переглянутий і перерахований в зв'язку з плановим підвищенням тарифів на електроенергію.
Українцям перерахують субсидії фото: np.pl.ua

"У березні 2017 року проведено перерахунок розміру субсидії для всіх її одержувачів у зв'язку з плановим підвищенням цін на електроенергію", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці уряду у Facebook.

Різницю, яка обумовлена зміною тарифів на тепло, обіцяють компенсувати. 

"Доплата буде проведена через особові рахунки громадян в теплопостачальних організаціях, які зобов'язані за результатами опалювального сезону зробити перерахунок і відобразити всю необхідну інформацію в платіжці", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, у Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг заявили, що вартість електроенергії для населення на 57,7% нижче економічно обґрунтованого рівня, який станом на січень 2017 року становить 2,31 гривні за 1 кВт-год.

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20 02 2017 13:15
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