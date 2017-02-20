Українцям перерахують субсидії
"У березні 2017 року проведено перерахунок розміру субсидії для всіх її одержувачів у зв'язку з плановим підвищенням цін на електроенергію", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці уряду у Facebook.
Різницю, яка обумовлена зміною тарифів на тепло, обіцяють компенсувати.
"Доплата буде проведена через особові рахунки громадян в теплопостачальних організаціях, які зобов'язані за результатами опалювального сезону зробити перерахунок і відобразити всю необхідну інформацію в платіжці", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, у Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг заявили, що вартість електроенергії для населення на 57,7% нижче економічно обґрунтованого рівня, який станом на січень 2017 року становить 2,31 гривні за 1 кВт-год.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків