Українцям полегшили процес працевлаштування в Литві
"Якщо дивитися на статистику останніх років, то ті люди ті професій, про яких ми говоримо, приїжджають з України. Я вважаю, що ми бачимо той же процес сусідньою Польщею. Там ситуація більш ліберальна. За нашими даними, так кілька десятків тисяч українців, які успішно інтегрувалися в трудовий ринок, створюють додаткову вартість і дозволяють бізнесу розвиватися", - заявив прем'єр-міністр Литви Саулюс Сквернялис 9 лютого, повідомляє RU.DELFI.
За його словами, уряд, полегшуючи працевлаштування для іноземних фахівців, створило достатні запобіжники для того, щоб не постраждав зростання зарплат місцевих жителів.
Нагадаємо, влада Чехії вирішила вдвічі збільшити кількість квот на працевлаштування українців.
Зазначимо, в 2016 році громадяни України отримали 83% дозволів на роботу, які видають у Польщі іноземцям. Для порівняння, 2015 року цей показник становив 77%, а 2014 року - трохи більше за 60%.
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