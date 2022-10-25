НОВИНИросіяни – терористи, тому до загрози ядерних провокацій треба ставитися серйозно.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українцям розповіли, як діяти у випадку застосування "брудної бомби"
Фото: Невские Новости / Степан Яцко
"Брудна бомба", про яку останнім часом стали багато говорити в росії, є сумішшю вибухівки і радіоактивних речовин, вона не може створити ядерний вибух, але може поширити радіоактивне забруднення на певні території, тому у випадку її застосування українцям треба перебувати в укритті.
Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Брудна бомба" – це суміш вибухівки, наприклад динаміту, і радіоактивних речовин. Не слід плутати її з ядерною зброєю і вибухом на АЕС. "Брудні бомби" ще називають "зброєю терористів", бо вони в першу чергу – інструмент залякування", – йдеться у повідомленні.
Центр стратегічних комунікацій вважає малоймовірним застосування "брудної бомби" проти українців, але наголошує, що росіяни – терористи, тому до загрози ядерних провокацій треба ставитись серйозно.
Наголошується, що "брудна бомба" не може створити ядерний вибух, але може поширити радіоактивне забруднення в порівняно невеликих кількостях і на обмежені відстані. Її головною небезпекою є сам вибух, від якого можуть загинути чи постраждати люди.
У випадку застосування "брудної бомби" українцям необхідно пройти в укриття, залишатися там і слухати подальші вказівки від органів влади, ДСНС чи поліції.
Важливо також дотримуватись тих ж рекомендацій, які давала влада на випадок ядерного вибуху.
Раніше стало відомо, що міністр оборони росії сєргєй шойгу в розмові з міністрами оборони Франції, Туреччини та Великої Британії розповів їм усім про так звану "брудну бомбу", яку нібито може застосувати Україна.
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