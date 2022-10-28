НОВИНИПовітряна тривога не завжди супроводжується завданням ворожих ударів та руйнуваннями. Але про загрозу сповіщаюь щоразу, коли є російська ракетна атака або виліт бомбардувальників.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українцям роз’яснили, в яких випадках оголошують повітряну тривогу в країні
Фото з вільного доступу
Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в ефірі Українського радіо.
"Сирени вмикаються у різних випадках. Це роблять завжди, коли є загроза населенню, військовим та всьому, що є в Україні. Тривога може бути пов’язана з ракетною атакою, скажімо, з акваторії Чорного чи Азовського моря, або ж коли вилітають літаки стратегічної авіації – бомбардувальники Ту-160 чи Ту-195", – зазначив військовий.
Він навів приклад, коли 27 жовтня на бойовий курс вийшли два такі російські бомбардувальники. Вони є носіями ракет Х-101 або Х-555, які мають дальність польоту понад 5500 км і тому загрожують всій території нашої країни.
"Іноді надходить інформація, що будуть застосовані зенітні ракети по наземних цілях, наприклад, С-300, тоді теж оголошується тривога. Так само і з реактивними системами залпового вогню: коли є інформація, що по якихось областях противник от-от застосує реактивну артилерію, також оголошується сигнал тривоги", - пояснив Ігнат.
Так, підсумував полковник ЗСУ, повітряна тривога не завжди супроводжується завданням ударів та руйнуваннями.
Раніше ж Юрій Ігнат повідомив, що тривалість оголошених повітряних тривог у різних регіонах України тепер може суттєво збільшитися. Це насамперед пов'язано з тим, що країна-агресор росія частіше почала атакувати українські міста дронами-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.
Як повідомлялося, українська Державна служба з надзвичайних ситуацій завершила тестування нової системи сповіщень про загрози для життя, які надходили на смартфони українців.
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