Українцям з прифронтових територій безкоштовно роздадуть 5000 вагонів дров

Уряд уже перерахував на це кошти.

Уряд переказав 8 прифронтовим обласним військовим адміністраціям 562,5 млн грн для закупівлі 250 тис. кубів паливної деревини – або 5000 вагонів. Дрова мають у найкоротші терміни безкоштовно роздати українцям, які проживають у цих областях.

Про це у Telegram розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона наголосила: цих дров має вистачити на 70 тисяч домогосподарств.

"ОВА мають швидко закупити деревину у лісгоспів та передати домогосподарствам. Уся деревина має бути доставлена людям. Вчасно та безкоштовно", – підкреслила міністерка.

У пріоритеті на отримання дров – вразливі категорії громадян: багатодітні родини, люди похилого віку, особи з інвалідністю, повідомили у відомстві.