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Українцям з прифронтових територій безкоштовно роздадуть 5000 вагонів дров

Ольга
Матарикіна
Уряд уже перерахував на це кошти.
Українцям з прифронтових територій безкоштовно роздадуть 5000 вагонів дров Фото з вільного доступу
Уряд переказав 8 прифронтовим обласним військовим адміністраціям 562,5 млн грн для закупівлі 250 тис. кубів паливної деревини – або 5000 вагонів. Дрова мають у найкоротші терміни безкоштовно роздати українцям, які проживають у цих областях.
 
Про це у Telegram розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона наголосила: цих дров має вистачити на 70 тисяч домогосподарств.
 
"ОВА мають швидко закупити деревину у лісгоспів та передати домогосподарствам. Уся деревина має бути доставлена людям. Вчасно та безкоштовно", – підкреслила міністерка.
 
 
У пріоритеті на отримання дров – вразливі категорії громадян: багатодітні родини, люди похилого віку, особи з інвалідністю, повідомили у відомстві.
 
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25 10 2022 21:03
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