Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Українців атакує новий вірус-вимагач XData

Темпи поширення XData в три рази вищі, ніж вірусу WannaCry
Фахівці MalwareHunterTeam минулого тижня виявили новий вірус-вимагач XData, який поширюється швидше вірусу WannaCry. Станом на 19 травня дослідники зафіксували 109 унікальних випадків інфікування, більшість з яких припали на українських користувачів.
Українців атакує новий вірус-вимагач XData Фото: MosDay.ru

Від вірусу WannaCry, який раніше атакував понад 200 тисяч користувачів по всьому світу, в Україні постраждали кілька десятків користувачів. Таким чином, темпи поширення XData в три рази вищі, - заявила команда MalwareHunter на своїй сторінці в Twitter.

Як повідомляє Emsisoft, вірус-вимагач XData шифрує дані з допомогою AES, а потім вимагає викуп, щоб повернути файли.

Фото: blog.emsisoft.com

До зашифрованих файлів додається розширення. 

Фото: blog.emsisoft.com

На даний момент, як поширюється цей вірус і заражає комп'ютери, невідомо. Стандартними шляхами для вірусів-вимагачів є фішингові атаки через електронні листи із зараженими вкладеннями, використання експлойтів ОС, фальшиві рекламні посилання, заражені установники та інші.

Також фахівці відзначають, що не знають, як розшифрувати файли без сплати викупу.

Нагадаємо, що 12 травня комп'ютерний вірус заблокував щонайменше 57 тис. пристроїв по всьому світу, серед яких комп'ютери лікарень, державних структур, мобільних операторів. Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію "Мегафон".

Зазначимо, організатори вірусної атаки WannaCry зібрали зі своїх жертв $ 42 тис.

З інцидентом можуть бути пов'язані нещодавні попередження угруповання Shadow Brokers на адресу президента США Дональда Трампа після схвалених ним ракетних ударів в Сирії.

Європол розслідуватиме глобальну кібератаку вірусом WannaCry, в результаті якої було порушено роботу десятків тисяч комп'ютерів у всьому світі.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 05 2017 15:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.