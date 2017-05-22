Українців атакує новий вірус-вимагач XData

До зашифрованих файлів додається розширення.

Фото: blog.emsisoft.com

На даний момент, як поширюється цей вірус і заражає комп'ютери, невідомо. Стандартними шляхами для вірусів-вимагачів є фішингові атаки через електронні листи із зараженими вкладеннями, використання експлойтів ОС, фальшиві рекламні посилання, заражені установники та інші.

Також фахівці відзначають, що не знають, як розшифрувати файли без сплати викупу.

Нагадаємо, що 12 травня комп'ютерний вірус заблокував щонайменше 57 тис. пристроїв по всьому світу, серед яких комп'ютери лікарень, державних структур, мобільних операторів. Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію "Мегафон".

Зазначимо, організатори вірусної атаки WannaCry зібрали зі своїх жертв $ 42 тис.

З інцидентом можуть бути пов'язані нещодавні попередження угруповання Shadow Brokers на адресу президента США Дональда Трампа після схвалених ним ракетних ударів в Сирії.

Європол розслідуватиме глобальну кібератаку вірусом WannaCry, в результаті якої було порушено роботу десятків тисяч комп'ютерів у всьому світі.