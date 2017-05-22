Українців атакує новий вірус-вимагач XData
Від вірусу WannaCry, який раніше атакував понад 200 тисяч користувачів по всьому світу, в Україні постраждали кілька десятків користувачів. Таким чином, темпи поширення XData в три рази вищі, - заявила команда MalwareHunter на своїй сторінці в Twitter.
Як повідомляє Emsisoft, вірус-вимагач XData шифрує дані з допомогою AES, а потім вимагає викуп, щоб повернути файли.
Фото: blog.emsisoft.com
До зашифрованих файлів додається розширення.
Фото: blog.emsisoft.com
На даний момент, як поширюється цей вірус і заражає комп'ютери, невідомо. Стандартними шляхами для вірусів-вимагачів є фішингові атаки через електронні листи із зараженими вкладеннями, використання експлойтів ОС, фальшиві рекламні посилання, заражені установники та інші.
Також фахівці відзначають, що не знають, як розшифрувати файли без сплати викупу.
Нагадаємо, що 12 травня комп'ютерний вірус заблокував щонайменше 57 тис. пристроїв по всьому світу, серед яких комп'ютери лікарень, державних структур, мобільних операторів. Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію "Мегафон".
Зазначимо, організатори вірусної атаки WannaCry зібрали зі своїх жертв $ 42 тис.
З інцидентом можуть бути пов'язані нещодавні попередження угруповання Shadow Brokers на адресу президента США Дональда Трампа після схвалених ним ракетних ударів в Сирії.
Європол розслідуватиме глобальну кібератаку вірусом WannaCry, в результаті якої було порушено роботу десятків тисяч комп'ютерів у всьому світі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків