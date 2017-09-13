Україну на Франкфуртському книжковому ярмарку представлять 17 видавництв

Міністерство культури виділило в цьому році на роботу стенду 2,5 млн грн, а МЗС - 12,6 тис. доларів

На Франкфуртському книжковому ярмарку працюватиме український стенд площею 100 квадратних метрів.

Темою України на цьогорічному ярмарку буде "Зрозуміти Україну. Зрозуміти Європу" (Understanding Ukraine, Understanding Europe), повідомляє "Укрінформ".

"На стенді будуть представлені українські письменники і видавці, мета яких - підписати контракти на продаж прав українських книг за кордон. Також свою продукцію представлять 17 видавництв, на стенді будуть книжки, які отримали різні премії впродовж останніх декількох років", - заявила Оксана Щур, керівник літературних програм "Мистецького Арсеналу", відповідальна за концепцію українського стенду.

У програмі стенду буде представлено 7 українських авторів: Оксана Забужко, Андрій Курков, Катерина Бабкіна, Наталка Сняданко, Катерина Калитко, Остап Сливинський та історик Ярослав Грицак.

На стенді пройдуть дискусії, присвячені тому, як Україна може відповісти на глобальні виклики сьогодення, а також як творчі люди можуть вплинути на зміни в суспільстві.

Зокрема, Андрій Курков розповість про свій новий роман, присвячений осмисленню радянського минулого, який цього року вийде в перекладі німецькою мовою.

"Після Франкфуртського ярмарку ми спробуємо опитати українських видавців і взагалі всіх учасників українського стенду, щоб зрозуміти результат участі в ньому, - скільки контрактів було підписано, скільки зустрічей проведено для налагодження контактів", - говорить Тетяна Терен, директор Українського інституту книги.

Міністерство культури виділило в цьому році на роботу стенду 2,5 млн грн, а МЗС - 12,6 тис. доларів, пише УП. Культура.

У роботі стенду візьмуть участь такі видавництва: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Видавництво Старого Лева", "Фоліо", "Смолоскип", "Родовід", "Либідь", "Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", "Фонд ArtHuss", "Ранок", "Богдан", "КМ букс", "Nedo BookLabPublishing", "Форс Україна", "Картографія", "Кальварія", "Видавництво "Два А", "Агенція культурного розвитку".

Франкфуртський ярмарок 2017 пройде з 11 по 15 жовтня.

Нагадаємо, що 13-17 вересня 2017 р. у львівському Палаці Мистецтв та у понад 40 локаціях міста відбудеться найбільша книжкова і літературна подія – Форум видавців.