Україну обрали до складу Ради ООН з прав людини

Україна вже була членом Ради у 2006-2011 роках два терміни поспіль

Україну обрали членом Ради Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини на 2018-2020 роки.

Про це повідомляє представництво України в ООН.

"Україна обрана Генеральною Асамблеєю ООН у склад Ради з прав людини на період 2018-2020 рр. Ще один майданчик, на якому Україна буде відстоювати права людини в світі і на окупованих територіях Криму і Донбасу зокрема. Вітаю всіх, хто вболіває за цю гідну справу", – заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Рада з прав людини є допоміжним органом Генеральної Асамблеї ООН. Вона складається з 47 членів, термін повноважень кожного становить три роки.

Україна вже була членом Ради у 2006-2011 роках два терміни поспіль.

Нагадаємо, Європарламент ухвалив резолюцію щодо анексованого Криму, в якій звинувачує Росію в порушенні прав людини на півострові, в першу чергу, кримських татар.