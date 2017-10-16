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Україну обрали до складу Ради ООН з прав людини

Україна вже була членом Ради у 2006-2011 роках два терміни поспіль
Україну обрали членом Ради Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини на 2018-2020 роки.
Україну обрали до складу Ради ООН з прав людини Фото: twitter.com/UKRinUN

Про це повідомляє представництво України в ООН.

"Україна обрана Генеральною Асамблеєю ООН у склад Ради з прав людини на період 2018-2020 рр. Ще один майданчик, на якому Україна буде відстоювати права людини в світі і на окупованих територіях Криму і Донбасу зокрема. Вітаю всіх, хто вболіває за цю гідну справу", – заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Рада з прав людини є допоміжним органом Генеральної Асамблеї ООН. Вона складається з 47 членів, термін повноважень кожного становить три роки.

Україна вже була членом Ради у 2006-2011 роках два терміни поспіль.

Нагадаємо, Європарламент ухвалив резолюцію щодо анексованого Криму, в якій звинувачує Росію в порушенні прав людини на півострові, в першу чергу, кримських татар.

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16 10 2017 20:20
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